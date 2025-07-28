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Galatasaray Basketbol, John Meeks'i açıkladı!

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet John Meeks'i kadrosuna kattı.

calendar 28 Temmuz 2025 17:29
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray Basketbol, John Meeks'i açıkladı!
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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet John Meeks'i transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre 26 yaşındaki basketbolcu, 2025-26 sezonunda Galatasaray formasını giyecek.

Meek, kariyerinde Kouvot Kouvola, Donar Groningen, Aguada, Bnei Ofek Dist Hertzeliya ve Santeros de Aguada formalarını giydi.

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