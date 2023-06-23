Galatasaray'a transferde Strasbourg engeli!

Galatasaray'ın Chelsea'den kadrosuna katmak istediği David Datro Fofana'nın Strasbourg'a kiralanabileceği belirtildi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'a transferde Strasbourg engeli!
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23 Haziran 2023 16:13
Son güncelleme 23 Haziran 2023 16:36
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları hız kazanırken, İngiltere'den flaş bir haber geldi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; geçen yaz Chelsea'yi satın alan BlueCo konsorsuyumu Strasbourg'un yüzde 100'e yakın bir hissesini satın aldı. Habere göre; İngiliz yönetimi Galatasaray'ın da ilgilendiği Fofana'yı Fransız ekibine kiralayabileceği ifade edildi.

İKİ TAKIM ÖN PLANDA

Fabrizio Romano'nun haberine göre; genç forvetin gelecek sezon bir takıma kiralanacağı ve bu takımların içinde Galatasaray ve Strasbourg'un ön plana çıktığı aktarıldı.

FRANSA'YA YAKIN

Chelsea'nin sahiplerinin Strasbourg'u da satın almasıyla birlikte Fofana'nın Fransız ekibine daha yakın olduğu aktarıldı.

20 yaşındaki oyuncu Molde'den Chelsea'ye 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Genç forvet Chelsea'de sadece 4 kez forma giyebildi. Molde'de ise 65 maçta 24 gol ve 10 asist yaptı.

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