Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz transfer!

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın Gaziantep FK forması giyen Kacper Kozlowski ile ilgilendiği iddia edildi.

Ara transfer döneminde de hareketli günler geçirmenin planlarını yapan Galatasaray için önemli bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TAKİP EDİYOR

Polonya'da yayın yapan TVP Sport'un haberine göre sarı-kırmızılılar, geçen sezondan itibaren Gaziantep FK'de başarılı bir performans sergileyen 21 Kacper Kozlowski'yi takip ediyor. Geçen yıldan itibaren ilginin olduğu ifade edilirken ara transfer dönemi işaret edildi. Bu sezon da takımının başarısında önemli bir pay sahibi olan Kozlowski şimdiye kadar Süper Lig'in ilk 8 haftasında iki gole imzasını attı.

Türkiye'de sadece Galatasaray'ın değil başka takımların da Kozlowski ile ilgilendiği belirtilen haberde, Gaziantep FK'nın ise oyuncusunu satmak istemediği ifade edildi. Listesinde çok sayıda isim bulunan teknik direktör Okan Buruk'un da genç yıldızı beğendiği biliniyor.


Gaziantep'in geçen sezon 200 bin euro karşılığında İngiliz ekibi Brighton'dan renklerine kattığı Kozlowski'nin kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

"OSİMHEN'LE OYNAMAK İSTERİM"

Kozlowski geçen sezon verdiği bir röportajda Galatasaray'a yeşil ışık yakmıştı. Sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe'den daha güçlü olduğunu belirten Polonyalı yıldız, "Victor Osimhen harika bir oyuncu. Üst düzey bir bitirici. İlerde bir gün Osimhen'le beraber oynamak ve çok iyi şeyler yapmak isterim" ifadelerini kullanmıştı.

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

21 yaşında olmasına karşın önemli bir tecrübeye sahip olan Kozlowski'nin kariyerinde 168 maçı var. Bu maçların çoğunda orta saha ve 10 numara oynayan Kozlowski, kanatta da görev aldı. Okan Buruk son dönemlerde çok yönlü oyuncuları tercih ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
