Galatasaray'a Solbakken için 'Joker' raporu

Galatasaray'ın transfer gündeminde uzun süredir adı geçen Ola Solbakken için socut ekibi de olumlu rapor verdi. İşte ayrıntılar...

Haber; Türkiye, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'a Solbakken için 'Joker' raporu
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28 Aralık 2021 13:42
Ara transfer dönemi için listesini kesinleştiren Galatasaray pazartesi günü itibarıyla harekete geçmeye başladı. Ofansif gücünü arttırmayı hedefleyen sarı kırmızılılar, uzun süredir takibe aldığı Ola Solbakken konusunda kararlı.

Scout ekibinin olumlu rapor verip "Jokerimiz olur" dediği 23 yaşındaki oyuncu sağ kanatta da sol kanatta da görev yapabiliyor. Futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması da yönetimin elini güçlendiriyor. Devre arasında uygun bir rakama transferi mümkün görünüyor.

11 GOL, 8 ASİST

23 yaşındaki olan ve her iki kanatta da görev alabilen sağ bek orijinli Solbakken'in 2020-21 sezonunda toplam 36 maçta 11 gol ve 8 asistlik bir performansı var.




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