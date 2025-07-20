Galatasaray'a Morata'dan 6 milyon euro!

Galatasaray, Victor Osimhen'in transferinin resmiyet kazanmasıyla birlikte Alvaro Morata'ya ayrılık izni verecek.
İtalyan ekibi Como ile anlaşan İspanyol oyuncunun gidişine, Osimhen transferindeki belirsizlik sebebiyle vize verilmemişti.
Sarı-kırmızılılar, Morata'dan 6 milyon euro'luk bir bonservis geliri elde edecek.
3 YILLIK ANLAŞMA
Öte yandan Nicolo Schira'nın haberine göre, Como ve Morata, 2028 yılına kadar sürecek sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor.
Galatasaray'da 16 maçta süre bulan Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
İtalyan ekibi Como ile anlaşan İspanyol oyuncunun gidişine, Osimhen transferindeki belirsizlik sebebiyle vize verilmemişti.
Sarı-kırmızılılar, Morata'dan 6 milyon euro'luk bir bonservis geliri elde edecek.
3 YILLIK ANLAŞMA
Öte yandan Nicolo Schira'nın haberine göre, Como ve Morata, 2028 yılına kadar sürecek sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor.
Galatasaray'da 16 maçta süre bulan Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.