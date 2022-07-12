Galatasaray'a Hollanda'dan orta saha

Geçen sezon orta sahada büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, bu sene işi sıkı tutuyor. Porto'dan Sergio Oliveira hamlesi ile önemli bir transfere imza atan sarı-kırmızıların yeni orta saha hedefi de ortaya çıktı.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Hollanda'da AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna katmak istiyor.



Orta alanda 6 ve 8 numara olarak oynayabilen 28 yaşındaki futbolcunun, Alkmaar ile sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.



Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Norveçli futbolcu, geçen sezon AZ Alkmaar'da 41 maçta sahaya çıktı ve 6 asist yaptı.





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