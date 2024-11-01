Gabriel Sara için Brezilya Milli Takımı gelişmesi

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Norwich City'den transfer ettiği Gabriel Sara, Tottenham maçında Brezilya Milli Takımı yetkilileri tarafından izlenecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Gabriel Sara için Brezilya Milli Takımı gelişmesi
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01 Kasım 2024 12:05
Galatasaray'ın İngiliz ekibi Norwich City'den transfer ettiği Gabriel Sara, ortaya koyduğu performansla parmak ısırtıyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın Brezilyalı yıldızı, Beşiktaş maçında yaptığı 2 asistle dikkatleri çekmişti.

En büyük hayalinin Brezilya Milli Takımı'nda forma giymek olduğu bilinen Sara, önemli bir eşiği atlamış durumda.

TOTTENHAM MAÇINA GELECEKLER

Takvim'de yer alan habere göre Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Dorival Junior'un Galatasaray'ın Tottenham ile oynayacağı Avrupa Ligi maçına yetkili göndereceği öğrenildi. Rams Park'ta oynanacak maçta Sambacı yıldız, milli takım yetkilileri tarafından izlenecek.

Süper Lig'de 5 asisti bulunan Sambacı, zirvede yer alıyor. 25 yaşındaki yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 13 asiste imza atmıştı. Beşiktaş ile oynanan derbide 2 asist yapan Sara, Fenerbahçe'ye de Kadıköy'de gol atmayı başarmıştı.



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