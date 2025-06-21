G.Saray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray'ın forvet transferindeki ilk hedefi olan Victor Osimhen'de yeni bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılıların kısa süre içinde karar vermesini istediği Nijeryalı golcü, gelen teklifler karşısında yeni bir yol haritası belirledi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Victor Osimhen'in temmuz ortasına kadar hiçbir kulübe imza atmayacağı ifade edildi.
JUVENTUS ÖNCE VLAHOVIC'I SATACAK
Galatasaray ve Al Hilal'in yanı sıra Victor Osimhen'in Juventus'un hücumdaki öncelikli hedefi olmaya devam ettiği, ancak Juventus'un önce Dusan Vlahovic'i satması, ardından da Napoli'yi Nijeryalı yıldızı satmaya ikna etmesi gerektiği iddia edildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayla 41 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 37 gol 7 asistlik performans sergiledi.
Sarı-kırmızılıların kısa süre içinde karar vermesini istediği Nijeryalı golcü, gelen teklifler karşısında yeni bir yol haritası belirledi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Victor Osimhen'in temmuz ortasına kadar hiçbir kulübe imza atmayacağı ifade edildi.
JUVENTUS ÖNCE VLAHOVIC'I SATACAK
Galatasaray ve Al Hilal'in yanı sıra Victor Osimhen'in Juventus'un hücumdaki öncelikli hedefi olmaya devam ettiği, ancak Juventus'un önce Dusan Vlahovic'i satması, ardından da Napoli'yi Nijeryalı yıldızı satmaya ikna etmesi gerektiği iddia edildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayla 41 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 37 gol 7 asistlik performans sergiledi.
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