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G.Saray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray'ın forvet transferindeki ilk hedefi olan ve teklifine cevap için süre tanıdığı Victor Osimhen, temmuz ayının ortasını beklemeye karar verdi.

calendar 21 Haziran 2025 13:23 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2025 15:51
Fotoğraf: AA
G.Saray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
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Galatasaray'ın forvet transferindeki ilk hedefi olan Victor Osimhen'de yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılıların kısa süre içinde karar vermesini istediği Nijeryalı golcü, gelen teklifler karşısında yeni bir yol haritası belirledi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Victor Osimhen'in temmuz ortasına kadar hiçbir kulübe imza atmayacağı ifade edildi.

JUVENTUS ÖNCE VLAHOVIC'I SATACAK


Galatasaray ve Al Hilal'in yanı sıra Victor Osimhen'in Juventus'un hücumdaki öncelikli hedefi olmaya devam ettiği, ancak Juventus'un önce Dusan Vlahovic'i satması, ardından da Napoli'yi Nijeryalı yıldızı satmaya ikna etmesi gerektiği iddia edildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayla 41 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 37 gol 7 asistlik performans sergiledi.




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