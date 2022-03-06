Futbolun yaşlanmayan ismi: Buffon!

İtalya futbolunun unutulmaz kalecisi Dino Zoff sonrası dönemde yeni bir efsane çıkması beklenmiyordu. Ancak Gianluigi Buffon tüm ezberleri yıktı ve yıkmaya devam ediyor. Adeta yaşlanmayan kaleci olarak futbol literatürüne giren Buffon, 42 yaşında Parma'da ve profesyonel kariyerini sürdürüyor. Üstüne 2 yıl daha yeni sözleşme yapan İtalyan kaleci, 2024'e kadar eldivenlerini takacak. 'Benjamin Button' benzetmeleriyle İtalya futbol tarihinin en yaşlı kalecisi olma rekorunu elde eden Buffon'a Parma taraftarları 'Yaşlanmayan kaleci' ve 'En genç kaleci' benzetmeleriyle takılıyor. Parma'da gerçek lakabı ise 'Superman' olarak biliniyor. Tardini'de özel pankartları dikkat çekiyor.



2022 Dünya Kupası'nda oynamayı çok istese de İtalya'nın vize alamaması sonrası adeta acı çıkartırcasına 2024'e kadar futbolda olma kararı aldı.



Buffon'un yeni hedefi; EURO 2024'te 46 yaşında İtalya forması giyerek futbol tarihine geçmek ve 82 Dünya Kupası'nda 41 yaşında iken kaleye geçen Dino Zoff'un rekorunu elde etmek... Roberto Mancini'nin EURO 2020 kadrosunda olmaması kişisel bir hayal kırıklığı yaratsa da Buffon'un vazgeçmemesi 42 yaşında bu enerjiyi nasıl sağladığını en güzel anlatan örnek oluyor.



Zaten ünlü file bekçisi için bu sezon başında yepyeni bir hikaye başladı. Aslında efsane başladığı yere geri döndü. 1995'te profesyonel kariyerine başladığı ve 2001 yılına kadar oynadığı Parma'ya 20 yıl sonra yeniden imza attı. Fakat bu kez farklı bir yerdeydi, Buffon'un bıraktığı dönemde UEFA Kupası şampiyonu olan Parma artık Serie B'deydi.



Ama Tardini tribünlerinde büyük bir heyecan oluştu. 2001'de Parma'dan Juventus'a 52 milyon euroya giderek bir kaleci için rekor bir transfer ücretine giden Buffon'a o dönem Tardini tribünleri kırılmıştı. Buna karşın Buffon 2001-2021 arası 1 senelik (2018-19 sezonu) PSG dönemi haricinde hep Juventus'ta kaldı.



Parma taraftarları kırgınlıkla izlediği Buffon'la geri dönüşüyle beraber barış imzaladı. Parma'nın 'Superman' lakaplı kalecisi bu sezon 23 resmi maça çıktı ligde ve kalesinde 23 gol gördü.



Buffon yaşıyla alakalı konulara da çok açık konuşuyor: "Yaşın rakamlardan ibaret olduğunu düşünüyorum. Fiziksel ve mental olarak halen daha güçlüyüm. Kendime sınır koymuyorum. Sınırsız bir şekilde ilerliyorum."



Müze gibi kariyer



Parma, Juventus, PSG ve İtalya Milli Takımı ile unutulmaz bir kariyere sahip olan Gianluigi Buffon, adeta kupalarla dolu bir müzeye sahip.



Parma'da İtalya Kupası, İtalya Süper Kupası ve UEFA Kupası kazanan Buffon, Juventus'ta da 9 lig şampiyonluğu, 5 İtalya Süper Kupası, 6 İtalya Süper Kupası elde etti. PSG'de de Ligue 1 şampiyonluğu ve Fransa Kupası kaldıran efsane eldiven, İtalya Milli Takımı'nda 2006 Dünya Kupası'nda şampiyon oldu. İtalya U21 ile de Avrupa Şampiyonu olan Buffon, Parma da bu sezon dahil 243 resmi maç, Juventus'ta 685 resmi maç ve PSG'de 29 resmi maçta kaleyi korudu.



İtalya Milli Takımı'nda ise 176 kez sahaya çıkan unutulmaz kaptan, rekorları ve bireysel ödülleriyle de öne çıkıyor.



Şampiyonlar Ligi en büyük acısı



SKY Sports, Mayıs 2020'de özel bir dosya hazırladı. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayamayan 'en iyi 25 futbolcu' listesinde Gianluigi Buffon ismi hemen göze çarptı. 20 yıl Juventus, 6 yıl Parma ve 1 yıl PSG'de oynayan Buffon, Devler Ligi'nde hiç mutlu sona ulaşamadı. Juventus'ta tam 3 kez Şampiyonlar Ligi finali oynayan ancak kazanamayan tecrübeli file bekçisi kariyerinde en büyük acısını bu turnuvada yaşadı. Hatta sırf Devler Ligi'nde zirveye çıkabilmek için 2018-19 sezonunda PSG'ye imza atan Buffon, bu denemesinde de istediğini alamadı.



Kadıköy'ü unutamadı



Gianluigi Buffon'un kariyeri boyunca unutamadığı deplasmanlardan biri de Kadıköy oldu. Buffon, 2018'de sosyal medyada bir taraftarın sorduğu "Seni en çok heyecanlandıran stadyumlar hangileri?" sorusuna, 1998 yılında UEFA Kupası 2. turunda Parma formasıyla Fenerbahçe deplasmanındaki maçını anımsattı. İtalyan efsanesi, "Birçok stat atmosferi var. Liverpool'un stadı Anfield, Rangers'ın stadı ve İstanbul'da Fenerbahçe'nin stadı kesinlikle bunlardan birkaçı… Bu stadyumlardaki gürültüden ötürü maçların ilk 15-20 dakikasında konsantrasyon sorunu yaşamıştım" yanıtını verdi.



Hep en iyisi



Serie A'da 12 kez yılın kalecisi

Serie A'da 1 kez yılın futbolcusu

Serie A'da 5 kez en iyi takımda

UEFA'da 2 kez yılın kalecisi

UEFA'da 1 kez yılın futbolcusu

5 kez UEFA yılın takımında

3 kez Avrupa'nın en iyi kalecisi

IFFHS'de 5 kez dünyanın en iyi kalecisi

2006 Dünya Kupası'nın en iyi kalecisi

EURO 2008 ve EURO 2012'nde en iyi kadroda

FIFPro'da 3 kez en iyi kaleci

UEFA tüm zamanlar en iyi kadroda

Pele'nin en iyi 125 futbolcu listesinde

2016'da Golden Foot ödülü

Juventus'un tüm zamanlar en iyi kalecisi

2015'te France Football kadrosunda

2 kez Şampiyonlar Ligi en iyi kadroda

1 kez Avrupa Ligi en iyi kadroda





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