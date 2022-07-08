Spor Toto Süper Lig'de daha önce başta Beşiktaş ve Trabzonspor gibi köklü camiaların formasını giyen Olcay Şahan futbola döndü. 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor ile el sıkışan Olcay Şahan için resmi açıklama da yapıldı.



AFYONSPOR'UN OLCAY ŞAHAN AÇIKLAMASI



Afyonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Olcay Şahan ! Kulübümüz, yıllarca Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamış eski milli futbolcu Olcay Şahan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, takımımızda başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.



OLCAY'IN KARİYERİNDEN NOTLAR



Futbol kariyerine Almanya'da başlayan Olcay Şahan, Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen ve Borussia Mönchengladbach gibi takımların altyapısında futbol oynadı. Şahan, Duisburg ve Kaiserslautern gibi takımlarda çıkış yakaladıktan sonra 2012-2016 arasında Beşiktaş'ta oynadı.



Beşiktaş'ta 142 maça 34 gol sığdıran futbolcu, 2017-19 sezonlarını ise Trabzonspor'da geçirdi. Olcay, bordo-mavili ekipte 56 maçta 7 gol üretti. Şahan 2019-20'de Denizlispor'a giderek kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Son olarak 2020-21 sezonunda Malatyspor'da görev yapan Şahan, 9 Eylül 2021 tarihinde futbolu bıraktığını açıklamıştı.



FUTBOLU BIRAKIRKEN NE DEMİŞTİ?



Şahan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu satırları yazarken biraz hüzünlü, gururlu ve birçok başarıya ulaşmış bir sporcu olarak yazıyorum. Kariyerim boyunca yaşadığım mutlu anları, güzel hatıraları, şampiyonlukları, harika arkadaşlıkları, tecrübeleri asla unutmayacağım. Bugüne kadar benim her zaman yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi veda zamanı; çok sevdiğim, her şeyimi verdiğim futbol kariyerimi noktalıyorum. Hakkınızı helal edin" demişti.





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