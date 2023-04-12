Furkan Akar, tarihi başarıları sürdürmek istiyor!

2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda madalya kazanan ilk Türk sporcu olan milli sporcu Furkan Akar, yeni sezonda daha iyi başarılara imza atmak için çalışıyor.



Yeni sezon ve nisan ayında yapılması planlanan Short Track Türkiye Şampiyonası'na katılmak için Erzurum Yakutiye Buz Pateni Salonu'nda hazırlıklarını sürdüren Furkan, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Daha önce 2022 Kış Olimpiyatı Oyunları ile Kanada'daki dünya şampiyonasında 6. olan Furkan, yoğun antrenman temposundan sonra çıktığı 2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda bronz madalya alarak bu alanda Türk bayrağını göndere çeken ilk Türk sporcu olma başarısını gösterdi.



Dünya kupaları yarışlarında da 4 ve 5. sırada yer alan Furkan, gösterdiği tarihi başarılarına bu sezonda yenilerini eklemeyi hedefliyor.



"Türkiye'nin en iyi derecelerini elde ederek sezonu tamamladım"



Milli sporcu Furkan Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2022-2023 sezonuna dünya kupaları yarışlarıyla başladıklarını söyledi.



Her yarışta farklı bir tecrübe kazandığını dile getiren Furkan, "Geçen sene 6 etap olan dünya kupaları yarışı dünya şampiyonası, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Üniversite Kış Oyunları'na katıldım. Bu sürede Türkiye'de de yarışlarımız oldu, buralarda rekorlar kırdım ve şampiyonluk elde ettim." dedi.



Yarışlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını vurgulayan Furkan, "İlk iki dünya kupası benim için tecrübe oldu. 3 ve 4'üncü dünya kupalarında iyi şekilde yarışarak 4 ve 5'inci oldum. 5 ve 6'ncı dünya kupasını da geçtikten sonra Avrupa Şampiyonası'na ve orada da ülkemi en iyi şekilde temsil ederek bronz madalya kazandım. Katıldığım yarışlarda Türkiye rekorları kırıp tarihler yazarak ve Türkiye'nin en iyi derecelerini elde ederek sezonu tamamladım." diye konuştu.



Sezonu bir madalya ile bitirdiğini anımsatan Furkan, şunları kaydetti:



"Bu madalya, Türkiye'de kış branşları arasında çok önemliydi. Şimdi Türkiye Şampiyonası olacak ve bu yarıştan sonra da sezon arasına gireceğim. Yaz kamplarıyla 2023-2024 sezonuna başlamış olacağım. Bu sezona çok sıkı şekilde hazırlanmam gerekiyor çünkü bir kürsü gördüm ve en kötü sonucumun kürsüde olmuş olması lazım. Daha çok ve sıkı şekilde çalışarak daha iyi sonuçlarla başarılarımı yenilemem gerekiyor. Bunun için sıkı şekilde çalışıyoruz."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ