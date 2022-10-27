Furkan Akar Dünya Kupası'na hazırlanıyor

Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Dünya Kupası 1. ayak yarışmaları, Kanada'da yapılacak.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, Dünya Kupası'nın ilk ayağı, 28-30 Ekim tarihlerinde Montreal kentinde gerçekleştirilecek.
Organizasyonda mücadele edecek milli sporcu Furkan Akar, ilk antrenmanını yarışmanın düzenleneceği Maurice-Richard Arena'da yaptı.
Ay-yıldızlı kafile, Kanada'nın ardından 4-6 Kasım'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası 2. ayak yarışmaları için ABD'ye geçecek.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, Dünya Kupası'nın ilk ayağı, 28-30 Ekim tarihlerinde Montreal kentinde gerçekleştirilecek.
Organizasyonda mücadele edecek milli sporcu Furkan Akar, ilk antrenmanını yarışmanın düzenleneceği Maurice-Richard Arena'da yaptı.
Ay-yıldızlı kafile, Kanada'nın ardından 4-6 Kasım'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası 2. ayak yarışmaları için ABD'ye geçecek.
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