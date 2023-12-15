Fuat Oktay: 'Ankaragücü'nü linç etmeyin'

AK Parti Ankara MV Fuat Oktay, Halil Umut Meler saldırısı sonrası Ankaragücü'nü ziyaret etti. Oktay dikkat çeken açıklamada bulundu.



AK Parti Ankara MV Fuat Oktay yaptığı açıklamada, "Arzu edilmeyen bir olay yaşandı. Hepimiz üzüldük. Türk spor camiası ve kamuoyu üzüldü. Yapılması gerekenler yapıldı. Biz AK Parti Ankara milletvekilleri olarak, Ankaragücü'nün zarar görmemesi adına geçmiş olsun dileklerimiz iletmek için buradayız. Olay sıkıntılı, doğru. Hukuki süreç devam ediyor, idari boyut devam ediyor. TFF'nin ilgili disiplin kurulları tarafından gerekli açıklama yapıldı. Ankaragücü yönetiminin de belli itiraz ve endişeleri var. Tahkim'e gidecekleriyle ilgili açıklama yapıldı. Biz de bu süreci yakınen takip edeceğiz." dedi.



"ANKARAGÜCÜNÜ LİNÇ ETMEYİN"



Fuat Oktay, "Bir sorun yaşadığımızda yeni kanun çıkarmayla ilgili talepler oluyor. Bu kanun yeni çıkarılmıştı, yeşil sahalarda şiddetin engellenmesiyle ilgili. Olayın sosyal boyutu var. Futbolun tüm paydaşları olarak spor kulüpleri, TFF, hakemler, medya, spor adamları, antrenörler, futbolcular birlikte gelebilir bunun üstesinden. Bu eğitimle mümkün olur. Tek bir olayın üzerinden tek bir kulübün üzerine gidilmesi, bunun linç kültürüne dönüşmesi spor camiasına zarar verir. Ankaragücü, 113 yıllık kulübümüz. İmalat-ı Harbiye'nin ustaları, işçileri ve öğrencileri tarafından kurulmuş, gençlerin yer aldığı bir kulüp. Cumhuriyetin yapıtaşlarından bir kulüp. Her kulübü yaşatmamız gerektiği gibi Ankara ile bütünleşmiş bir kulüp olan Ankaragücü'nün buradan zarar görmeden çıkması gerekiyor. Şiddetin önlenmesi için de gerekli tedbirler alınmalıdır. Biz AK Parti vekilleri olarak siyasi boyutta hem Ankaragücü'nün hem spor camiasının yanındayız. Yeşil sahalarda şiddetin bertaraf edilmesi gerektiğini ifade ettik. Tüm kulüplerin yanındayız ve üzerimize düşeni yapmaya gayret edeceğiz." sözlerini sarf etti.



"DİMDİK YÜRÜYECEK BİR YÖNETİM"



Ayrıca, "Ümit ediyoruz bu tip şeyler yaşanmaz. Kulübü en az zararla bu süreçten geçirip, sporda şiddetin önlenmesi için de bunu bir fırsat olarak görmeliyiz. Ben yolunda yürüyecek ve dimdik yürüyecek bir Ankaragücü yönetimi gördüm. Birlik beraberlik içerisinde bunun bir parçası olacağız." açıklamasını yaptı.





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