Freiburg, tur için geri döndü!

Freiburg, 2-0 geriye düştüğü maçta Lens deplasmanında maçı önce uzatmaya taşıdı, ardından uzatmada 3-2'lik galibiyete uzandı. Alman ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Freiburg, tur için geri döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2024 23:25
Son güncelleme 22 Şubat 2024 23:53
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçında Lens ile Freiburg karşı karşıya geldi. Freiburg, 2-0 geriye düştüğü maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Lens, 28'de David Costa ve 45'te Sepe Elye Wahi ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Freiburg'ta Roland Sallai 67'de farkı bire indirdi. Macar futbolcu, 90'da bir kez daha sahneye çıktı ve karşılaşmaya uzatmaya götürdü.

Freiburg, 99'da Michael Gregoritsch ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

İlk maçtaki 0-0'lık eşitlik sonrası Freiburg, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery