Fransa Süper Kupası'nı PSG kazandı

Fransa Süper Kupa maçında PSG, Nantes'ı 4-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Fransa Süper Kupası'nı PSG kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Temmuz 2022 23:00
Fransa Süper Kupa maçında PSG, Nantes'ı 4-0 yendi.

Maçın golleri, 22. dakikada Lionel Messi, 45. ve 82. dakikalarda Neymar, 57. dakikada da Sergio Ramos'tan geldi.

Nantes'da Jean-Charles Castelletto, 81. dakikada kırmızı kart gördü.

Maçı 4-0 kazanan PSG, kupayı 11. kez müzesine götürdü. 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ