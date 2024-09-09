UEFA Uluslar A Ligi Grup 2'de Fransa, sahasında Belçika ile karşı karşıya geldi. Fransa, maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Kolo Muani ve 57. dakikada Ousmane Dembele attı.
Bu sonucun ardından Fransa, 3 puana yükseldi. Belçika, 3 puanda kaldı.
Fransa, bir sonraki milli arada İsrail ile deplasmanda karşılaşacak. Belçika, İtalya'ya konuk olacak.
Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Kolo Muani ve 57. dakikada Ousmane Dembele attı.
Bu sonucun ardından Fransa, 3 puana yükseldi. Belçika, 3 puanda kaldı.
Fransa, bir sonraki milli arada İsrail ile deplasmanda karşılaşacak. Belçika, İtalya'ya konuk olacak.
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