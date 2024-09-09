Fransa, Belçika'yı 2 golle geçti

UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, sahasında Belçika'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fransa, Belçika'yı 2 golle geçti
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09 Eylül 2024 23:47
UEFA Uluslar A Ligi Grup 2'de Fransa, sahasında Belçika ile karşı karşıya geldi. Fransa, maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Kolo Muani ve 57. dakikada Ousmane Dembele attı.

Bu sonucun ardından Fransa, 3 puana yükseldi. Belçika, 3 puanda kaldı.

Fransa, bir sonraki milli arada İsrail ile deplasmanda karşılaşacak. Belçika, İtalya'ya konuk olacak.

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