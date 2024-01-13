Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Eintracht Frankfurt, RB Leipzig deplasmanına konuk oldu. Frankfurt, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren golü, 7. dakikada Ansgar Knauff attı.
RB Leipzig'te Napoli'den transfer edilen Elif Elmas, 88'de oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt, 27 puana yükseldi. RB Leipzig, 33 puanda kaldı.
Frankfurt, ligde gelecek hafta Darmstadt deplasmanına gidecek. Leipzig, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.
Karşılaşmada Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren golü, 7. dakikada Ansgar Knauff attı.
RB Leipzig'te Napoli'den transfer edilen Elif Elmas, 88'de oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt, 27 puana yükseldi. RB Leipzig, 33 puanda kaldı.
Frankfurt, ligde gelecek hafta Darmstadt deplasmanına gidecek. Leipzig, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.