Frankfurt, Leipzig engelini geçti!

Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt, Leipzig'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Frankfurt, Leipzig engelini geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ocak 2024 19:26
Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Eintracht Frankfurt, RB Leipzig deplasmanına konuk oldu. Frankfurt, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren golü, 7. dakikada Ansgar Knauff attı.

RB Leipzig'te Napoli'den transfer edilen Elif Elmas, 88'de oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt, 27 puana yükseldi. RB Leipzig, 33 puanda kaldı.

Frankfurt, ligde gelecek hafta Darmstadt deplasmanına gidecek. Leipzig, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery