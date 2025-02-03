Fox Spurs'e, LaVine ise 3 takımlı takasla Kings'e takaslandı!

San Antonio Spurs'ün, üç takımlı bir takasla Sacramento Kings'ten De'Aaron Fox'ı kadrosuna kattığı ve Chicago Bulls guardı Zach LaVine'in ise üç adet birinci tur draft hakkıyla Kings'in yolunu tuttuğu bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Fox Spurs'e, LaVine ise 3 takımlı takasla Kings'e takaslandı!
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03 Şubat 2025 13:55
San Antonio Spurs'ün, üç takımlı bir takasla Sacramento Kings'ten De'Aaron Fox'ı kadrosuna kattığı ve Chicago Bulls guardı Zach LaVine'in ise üç adet birinci tur draft hakkıyla Kings'in yolunu tuttuğu bildirildi.

ESPN'den Shams Charania, Spurs'ün Fox'ı Bulls'un da dahil olduğu üç takımlı bir takasın parçası olarak Kings'ten aldığını duyurdu.

Kings'in, LaVine'in yanı sıra Sidy Cissoko'yu, üç adet birinci tur seçimini (2025 Charlotte seçimi, 2027 Spurs seçimi, 2031 Minnesota seçimi), üç adet ikinci tur seçimini (2025 Chicago seçimi, 2028 Denver seçimi ve 2028'deki kendi seçimi) alacağı kaydedildi.

Chicago'nun Zach Collins'i, Tre Jones'u, Kevin Huerter'ı ve kendi 2025 geri seçimini Spurs'ten aldığı açıklandı.

Spurs'ün ayrıca Fox ile birlikte Jordan McLaughlin'i de alacağı kayıtlara geçti. Fox'ın tercih noktasının Spurs olduğu iddiaları, geçtiğimiz hafta gündemde yer almaya başlanmıştı.

Kings, Fox ile yollarını ayırarak DeMar DeRozan'ı Lavine ile yeniden bir araya getirmiş oldu. LaVine'in kontratında gelecek yıl 46 milyon dolar alacağı ve 2026-27 sezonu için 49 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu bulunuyor.

Hornets'tan gelen birinci tur seçimi bu yıl lotarya korumalıyken, ardından 2026 ve 2027'de ikinci tur seçimine dönüşecek. Minnesota'nın 2031 seçimi ise korumasız durumda.

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