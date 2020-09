Formula 1 pilotları İstanbul Park'ı virajlarıyla tanıyor

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından birisi olan Formula 1 yarışlarına 9 yıl sonra tekrar ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul Park Pisti, virajlarıyla hafızalarda yer tutuyor.



Toplam 2 milyon 215 bin metrekarelik alana kurulu, otoriteler ve pilotlarca ''zorlu ve heyecan verici'' olarak değerlendirilen İstanbul Park Pisti'nin temeli, 10 Eylül 2003'te atıldı. 5 bin 338 metrelik pist uzunluğuna sahip Intercity İstanbul Park'ta 6'sı sağa, 8'i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor; en keskin virajın yarı çapı 15 metre.



Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan yaklaşık 150 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip İstanbul Park, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor.



İstanbul Park Pisti'nde 14 bini içeride, 26 bini de dışarıda olmak üzere 40 bin araçlık da otopark bulunuyor.



F1 pilotlarının 8. viraj değerlendirmesi



İstanbul Park'ta son olarak 6-8 Mayıs 2011'de düzenlenen Formula 1 öncesi, yarışacak F1 pilotları yaptıkları açıklamalarda, pistin heyecan verici ve 8. virajın da zor olduğunu belirtmişti.



Alman pilot Sebastian Vettel, 2011'deki yarış öncesi yaptığı değerlendirmede, Türkiye'deki pisti sevdiğini belirterek, ''Hızlı ve yavaş her türden viraj var, sekizinci dönüş gibi. Harika bir viraj. Her sene bu virajı düzgün bir şekilde geçmeye çalışıyoruz. Hızlı ve birçok tepesi var, bu yüzden nereye gideceğini çok zor görüyorsun. Virajda dönüş yapıyorsun ve en iyisini umuyorsun.'' ifadelerini kullanmıştı.



Avustralyalı pilot Mark Webber ise o dönem İstanbul Park'ı anlatırken virajlara ilişkin, "Birçok viraj var ve bu da pisti daha zorlu yapıyor. Sekizinci viraj çok çok uzun bir viraj. Birçok zirvesi var ve çok hızlı. Bu da lastiklere ve pilotun boynuna daha fazla yüklenilmesine sebep oluyor.'' yorumunda bulunmuştu.



İngiliz pilot Lewis Hamilton son Türkiye yarışı öncesi açıklamasında, İstanbul Park'ın virajları için "Tabii ki herkes fantastik bir viraj olan sekizinci virajdan bahsediyor ama ben aynı zamanda geç frene basarak girdiğiniz dokuzuncu ve on ikinci virajları çok seviyorum. Çünkü hala hızlı giderken viraja girebiliyorsunuz ve bu gerçekten çok büyük keyif veriyor. Pilotlar yarış boyunca özellikle hızlı ve tümsekli olan sekizinci virajda lastiklerini kollamak için çok çalışacaklar. Sekizinci viraj tüm takvimde lastikler için çok dikkat gerektiren virajlardan biri.'' şeklinde görüş belirtmişti.



Efsanevi pilot Michael Schumacher ise 2011'de yaptığı değerlendirmede, İstanbul Park Pisti'nin pilotlara iyi bir rekabet sağladığını belirterek, ''İstanbul Park saat yönünün tersine dönüyor, birçok iniş çıkışı ve farklı viraj şekilleri var yani burası yarışmak için çok hoş.'' ifadelerini kullanmıştı.



Pistin teknik özellikleri



İstanbul Park pistinin teknik özellikleri şöyle:



Pist uzunluğu: 5 bin 338 metre



Pist genişliği: 14-21,5 metre



Çevre yolu uzunluğu: 5 bin 482 metre



İç yolların toplam uzunluğu: 2 bin 286 metre



Toplam viraj sayısı: 14 (6 sağ-8 sol)



Toplam düzlük sayısı: 4



En keskin viraj yarı çapı: 15 metre



En uzun düzlük: 720 metre



Başlangıç-bitiş düzlüğü uzunluğu: 655,5 metre



Pist düşey kurp sayısı: 16



Alt geçit sayısı: 2



Üst geçit sayısı: 3



Lastik bariyer sayısı: 124 bin



Biletler satışta



Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 14 kategoride satışa sunuldu. Biletler, antrenman, sıralama turları ve yarış gününü kapsayacak şekilde kombine olarak alınabiliyor.



Biletix üzerinden satışa çıkan biletler, üç günlük kombine olarak ilk 24 saatte 90 lira ile 1900 lira arasında, sonrasında ise 120 lira ile 2 bin 750 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.



Yarış, 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da başlayacak



Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da başlayacak. Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00-16.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.



Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın bu sezonki 14. etabı, İstanbul Park'ta 58 tur üzerinden düzenlenecek.



İlk olarak 2005'te Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 2011'e kadar yarışlara ev sahipliği yapmıştı. Yedi yıl boyunca F1 takviminde yer alan İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takvimine 9 yıl sonra tekrar alındı.