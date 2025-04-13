Folcarelli: "Fransa'dan daha farklı bir lig burası"

Mücadelenin ardından Trabzonspor futbolcusu Folcarelli, açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Folcarelli: 'Fransa'dan daha farklı bir lig burası'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Nisan 2025 21:14
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Folcarelli, açıklamalarda bulundu:
"Bugün önemli bir galibiyet aldık. Oynamak benim adıma çok önemliydi ama en önemli şey kazanmamızdı, bunu da başardık. Fransa'dan çok farklı bir lig burası. Bu ligin yoğunluğu, şiddeti daha farklı. Daha yoğun ve daha şiddetli burası. Alışmaya çalışıyorum. Bugün de aslında iyi oynadık takım olarak. 20 dakika civarında 11'e 10 oynadık. Bu oyunda da iyi oynadık. Bu şekilde devam etmeye çalışacağız. Ben de adaptasyonuma devam edeceğim."

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery