Folcarelli: 'Fransa'dan daha farklı bir lig burası'

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Karşılaşmanın ardından Folcarelli, açıklamalarda bulundu:
"Bugün önemli bir galibiyet aldık. Oynamak benim adıma çok önemliydi ama en önemli şey kazanmamızdı, bunu da başardık. Fransa'dan çok farklı bir lig burası. Bu ligin yoğunluğu, şiddeti daha farklı. Daha yoğun ve daha şiddetli burası. Alışmaya çalışıyorum. Bugün de aslında iyi oynadık takım olarak. 20 dakika civarında 11'e 10 oynadık. Bu oyunda da iyi oynadık. Bu şekilde devam etmeye çalışacağız. Ben de adaptasyonuma devam edeceğim."
Karşılaşmanın ardından Folcarelli, açıklamalarda bulundu:
"Bugün önemli bir galibiyet aldık. Oynamak benim adıma çok önemliydi ama en önemli şey kazanmamızdı, bunu da başardık. Fransa'dan çok farklı bir lig burası. Bu ligin yoğunluğu, şiddeti daha farklı. Daha yoğun ve daha şiddetli burası. Alışmaya çalışıyorum. Bugün de aslında iyi oynadık takım olarak. 20 dakika civarında 11'e 10 oynadık. Bu oyunda da iyi oynadık. Bu şekilde devam etmeye çalışacağız. Ben de adaptasyonuma devam edeceğim."