Florya Projesi için büyük gün

Galatasaray'ın 400-500 milyon dolar gelir hedeflediği Florya Projesi'nde ihale süreci bugün başlıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Florya Projesi için büyük gün
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20 Ocak 2025 09:44
Galatasaray'da merakla beklenen Florya Projesi'nde ihale süreci bugün başlıyor.

Sarı-kırmızılılar, bir ay içerisinde teklifler alacak ve ihaleyi alan firmayı belirleyecek. Pasifik Holding, Folkart gibi şirketlerin ihaleye gireceği belirtilirken, en az 4-5 firma daha teklif verecek.

Galatasaray'ın bu projeden 400-500 milyon dolar civarında bir parayı kasasına koyacağı bildirildi. 

 
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