Florya Projesi için büyük gün

Galatasaray'da merakla beklenen Florya Projesi'nde ihale süreci bugün başlıyor.
Sarı-kırmızılılar, bir ay içerisinde teklifler alacak ve ihaleyi alan firmayı belirleyecek. Pasifik Holding, Folkart gibi şirketlerin ihaleye gireceği belirtilirken, en az 4-5 firma daha teklif verecek.
Galatasaray'ın bu projeden 400-500 milyon dolar civarında bir parayı kasasına koyacağı bildirildi.
Sarı-kırmızılılar, bir ay içerisinde teklifler alacak ve ihaleyi alan firmayı belirleyecek. Pasifik Holding, Folkart gibi şirketlerin ihaleye gireceği belirtilirken, en az 4-5 firma daha teklif verecek.
Galatasaray'ın bu projeden 400-500 milyon dolar civarında bir parayı kasasına koyacağı bildirildi.