FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon Perugia

Erkekler FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya ekibi Sir Sicoma Perugia, finalde Brezilya temsilcisi Itambe Minas'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon Perugia
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10 Aralık 2023 22:23
Voleybolda Erkekler FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'da İtalya ekibi Sir Sicoma Perugia şampiyonluğa ulaştı.

Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde Sir Sicoma Perugia ile Brezilya temsilcisi Itambe Minas karşılaştı. Rakibini 25-13, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 yenen İtalya ekibi, organizasyonu birinci sırada tamamladı.

Halkbank'ın dördüncü olduğu turnuvada üçüncü Japonya ekibi Suntory Sunbirds, ikinci ise Itambe Minas oldu.

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