Fırat Aydınus: 'Erkan Özdamar tünele girmiş'

Fırat Aydınus, Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın hakemi Erkan Özdamar'ı yorumladı.



TV8.5'ta konuşan Fırat Aydınus, "Son ana kadar ne vereceğini bilmeyen Erkan Özdamar gördük. Bu gibi pozisyonlarda hakeme tünele girdi denilir. Hakemlik yapmış kişiler vücut dilini gördüğü an direkt anlayabilir zaten. Erkan Özdamar'ın vücut dilinin yansıması direkt bu şekildeydi." dedi.



Aydınus, "VAR'da zaten uzun süre izledi. Oradan baktı, buradan baktı. Hala emin değil." ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



Demir Grup Sivasspor, serbest vuruş sonrasında Galatasaray ceza sahasında yaşanan karambolün ardından Fredrik Ulvestad topu ağlara gönderdi. Fernando Muslera ve sarı-kırmızılı futbolcular pozisyona itiraz etti.



Orta hakem Erkan Özdamar, VAR hakemi Özgüç Türkalp ile görüştükten sonra monitöre giderek pozisyonu izledi. İlk olarak Erkan Özdamar'ın, Victor Nelsson'a faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal ettiği konuşuldu. Maçın ardından bu golün ofsayt gerekçesiyle iptal edildiği öne sürüldü ama konuyla ilgili net bir bilgiye ulaşılamadı.





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