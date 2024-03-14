Fiorentina'ya beraberlik yetti!

Fiorentina, Maccabi Haifa ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı deplasmanda 4-3 kazanan İtalyan ekibi Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fiorentina'ya beraberlik yetti!
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14 Mart 2024 22:53
UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Fiorentina, sahasında Maccabi Haifa ile karşı karşıya geldi. Artemio Franchi'deki mücadele 1-1 sona erdi.

Fiorentina, 59. dakikada Antonin Barak ile öne geçti. Maccabi Haifa ise bu gole 88. dakikada Anan Khalaili ile cevap verdi.

İlk maçı 4-3'lük skorla kazanan Fiorentina, 1-1'lik beraberliğin ardından UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Fiorentina'nın çeyrek finaldeki rakibi 15 Mart Cuma günü çekilecek kuraların ardından belli olacak.

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