UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Fiorentina, sahasında Maccabi Haifa ile karşı karşıya geldi. Artemio Franchi'deki mücadele 1-1 sona erdi.
Fiorentina, 59. dakikada Antonin Barak ile öne geçti. Maccabi Haifa ise bu gole 88. dakikada Anan Khalaili ile cevap verdi.
İlk maçı 4-3'lük skorla kazanan Fiorentina, 1-1'lik beraberliğin ardından UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Fiorentina'nın çeyrek finaldeki rakibi 15 Mart Cuma günü çekilecek kuraların ardından belli olacak.
Fiorentina, 59. dakikada Antonin Barak ile öne geçti. Maccabi Haifa ise bu gole 88. dakikada Anan Khalaili ile cevap verdi.
İlk maçı 4-3'lük skorla kazanan Fiorentina, 1-1'lik beraberliğin ardından UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Fiorentina'nın çeyrek finaldeki rakibi 15 Mart Cuma günü çekilecek kuraların ardından belli olacak.
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