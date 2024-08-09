Fiorentina'dan Sofyan Amrabat cevabı!

Fiorentina'nın Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Sofyan Amrabat için yaptığı teklifi yetersiz bulduğu belirtildi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fiorentina'dan Sofyan Amrabat cevabı!
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09 Ağustos 2024 00:34
Fenerbahçe ve Galatasaray'a Fiorentina'dan transfer cevabı geldi.

Di Marzio'da yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat ile ilgileniyor.

Haberde özellikle Fenerbahçe'nin Faslı orta saha için ciddi bir teklif yaptığı belirtildi.

FIORENTİNA'NIN CEVABI

Sarı lacivertli takımın bu teklifine rağmen Fiorentina'nın bu teklifleri yeterli bulmadığı kaydedildi.

OYUNCU İKNA EDİLDİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Sofyan Amrabat'la birkaç kez görüşme yaptı. Ilıcalı'nın Faslı orta saha ve menajeriyle çok iyi bir diyalog kurduğu belirtilirken, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Manchester United'da çıktığı 30 maçta skor katkısı sağlayamamıştı.

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