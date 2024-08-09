Fiorentina'dan Sofyan Amrabat cevabı!

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Fiorentina'dan transfer cevabı geldi.
Di Marzio'da yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat ile ilgileniyor.
Haberde özellikle Fenerbahçe'nin Faslı orta saha için ciddi bir teklif yaptığı belirtildi.
FIORENTİNA'NIN CEVABI
Sarı lacivertli takımın bu teklifine rağmen Fiorentina'nın bu teklifleri yeterli bulmadığı kaydedildi.
OYUNCU İKNA EDİLDİ
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Sofyan Amrabat'la birkaç kez görüşme yaptı. Ilıcalı'nın Faslı orta saha ve menajeriyle çok iyi bir diyalog kurduğu belirtilirken, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Manchester United'da çıktığı 30 maçta skor katkısı sağlayamamıştı.
Di Marzio'da yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat ile ilgileniyor.
Haberde özellikle Fenerbahçe'nin Faslı orta saha için ciddi bir teklif yaptığı belirtildi.
FIORENTİNA'NIN CEVABI
Sarı lacivertli takımın bu teklifine rağmen Fiorentina'nın bu teklifleri yeterli bulmadığı kaydedildi.
OYUNCU İKNA EDİLDİ
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Sofyan Amrabat'la birkaç kez görüşme yaptı. Ilıcalı'nın Faslı orta saha ve menajeriyle çok iyi bir diyalog kurduğu belirtilirken, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Manchester United'da çıktığı 30 maçta skor katkısı sağlayamamıştı.
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