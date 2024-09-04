Fiorentina'dan Galatasaray'a ret!

Galatasaray için İtalya'dan yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.
La Repubblica'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın, Osimhen transferinin ardından Fiorentina'dan Lucas Beltran'ı kadrosuna katmakla ilgilendiği öne sürüldü.
FIORENTINA REDDETTİ
Fiorentina'nın ise 23 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın ilgisini hemen ret cevabı verdiği belirtildi.
23 yaşındaki Arjantinli santrforun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.
Beltran, orijinal bölgesi santrfor olmasına rağmen on numarada da forma giyebiliyor.
Lucas Beltran'ın kulübü Fiorentina ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
La Repubblica'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın, Osimhen transferinin ardından Fiorentina'dan Lucas Beltran'ı kadrosuna katmakla ilgilendiği öne sürüldü.
FIORENTINA REDDETTİ
Fiorentina'nın ise 23 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın ilgisini hemen ret cevabı verdiği belirtildi.
23 yaşındaki Arjantinli santrforun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.
Beltran, orijinal bölgesi santrfor olmasına rağmen on numarada da forma giyebiliyor.
Lucas Beltran'ın kulübü Fiorentina ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
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