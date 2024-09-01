Fiorentina, bir puanı 90+6'da kurtardı!

Fiorentina, Serie A 3. hafta maçında Monza ile karşılaştı. Stadio Artemio Franchi'de oynanan maç 2-2 sona erdi.
Monza'nın golleri 18. dakikada Djuric ve 32. dakikada Maldini'den geldi. Fiorentina'nın golleri 45. dakikada Kean ve 90+6. dakikada Gosens'ten geldi.
Ligde henüz galibiyet alamayan Fiorentina, 3 puana yükseldi. Monza ise 2 puana yükseldi.
Ligin bir sonrası haftasında Fiorentina, Atalanta ile karşılaşacak. Monza ise Inter'i ağırlayacak.
Monza'nın golleri 18. dakikada Djuric ve 32. dakikada Maldini'den geldi. Fiorentina'nın golleri 45. dakikada Kean ve 90+6. dakikada Gosens'ten geldi.
Ligde henüz galibiyet alamayan Fiorentina, 3 puana yükseldi. Monza ise 2 puana yükseldi.
Ligin bir sonrası haftasında Fiorentina, Atalanta ile karşılaşacak. Monza ise Inter'i ağırlayacak.
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