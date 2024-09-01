Fiorentina, bir puanı 90+6'da kurtardı!

Fiorentina, Serie A 3. hafta maçında Monza ile karşılaştı. Stadio Artemio Franchi'de oynanan maç 2-2 sona erdi.



Monza'nın golleri 18. dakikada Djuric ve 32. dakikada Maldini'den geldi. Fiorentina'nın golleri 45. dakikada Kean ve 90+6. dakikada Gosens'ten geldi.



Ligde henüz galibiyet alamayan Fiorentina, 3 puana yükseldi. Monza ise 2 puana yükseldi.



Ligin bir sonrası haftasında Fiorentina, Atalanta ile karşılaşacak. Monza ise Inter'i ağırlayacak.





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