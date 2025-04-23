Fiorentina, Avrupa yolunda emin adımlarla ilerliyor

İtalya Serie A'nın 33. hafta maçında Fiorentina, Cagliari'ye konuk oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Unipol Domus Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.
Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri dakika 36. dakikada Robin Gosens ile 48. dakikada Lucas Beltran kaydetti. Cagliari'nin tek golünü ise dakika 7'de Roberto Piccoli attı.
Fiorentina'da mücadeleye yedek başlayan Cher Ndour, karşılaşmada süre almadı.
Fiorentina, bu sonucun ardından puanını 56'ya yükseltti. Cagliari, 30 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Fiorentina, Empoli'yi konuk edecek. Cagliari, Hellas Verona deplasmanına gidecek.
Unipol Domus Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.
Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri dakika 36. dakikada Robin Gosens ile 48. dakikada Lucas Beltran kaydetti. Cagliari'nin tek golünü ise dakika 7'de Roberto Piccoli attı.
Fiorentina'da mücadeleye yedek başlayan Cher Ndour, karşılaşmada süre almadı.
Fiorentina, bu sonucun ardından puanını 56'ya yükseltti. Cagliari, 30 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Fiorentina, Empoli'yi konuk edecek. Cagliari, Hellas Verona deplasmanına gidecek.