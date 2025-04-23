Fiorentina, Avrupa yolunda emin adımlarla ilerliyor

İtalya Serie A'nın 33. hafta maçında Fiorentina, deplasmanda Cagliari'yi 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fiorentina, Avrupa yolunda emin adımlarla ilerliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Nisan 2025 23:07
İtalya Serie A'nın 33. hafta maçında Fiorentina, Cagliari'ye konuk oldu.

Unipol Domus Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri dakika 36. dakikada Robin Gosens ile 48. dakikada Lucas Beltran kaydetti. Cagliari'nin tek golünü ise dakika 7'de Roberto Piccoli attı.

Fiorentina'da mücadeleye yedek başlayan Cher Ndour, karşılaşmada süre almadı.

Fiorentina, bu sonucun ardından puanını 56'ya yükseltti. Cagliari, 30 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Fiorentina, Empoli'yi konuk edecek. Cagliari, Hellas Verona deplasmanına gidecek.
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery