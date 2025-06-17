Finalin ilk maçında Alimpijevic ihraç edildi

Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic, iki teknik faulun ardından mücadeleden diskalifiye oldu.



Mücadeledeki hakem kararlarından şikayetçi olan Alimpijevic, iki itirazının ardından teknik faullerle oyundan ihraç edildi.



Alimpijevic, maç içerisinde yaptığı 3 resmi itiraz haklı görülmesi üzerine hakemlere gülmüş ve eliyle 3 işareti yapmıştı.



