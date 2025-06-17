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Finalin ilk maçında Alimpijevic ihraç edildi

Dusan Alimpijevic, iki teknik faulun ardından mücadeleden diskalifiye oldu.

calendar 17 Haziran 2025 21:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Finalin ilk maçında Alimpijevic ihraç edildi
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Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic, iki teknik faulun ardından mücadeleden diskalifiye oldu.

Mücadeledeki hakem kararlarından şikayetçi olan Alimpijevic, iki itirazının ardından teknik faullerle oyundan ihraç edildi.

Alimpijevic, maç içerisinde yaptığı 3 resmi itiraz haklı görülmesi üzerine hakemlere gülmüş ve eliyle 3 işareti yapmıştı.


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