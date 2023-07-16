Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımınız, Milletler Ligi'nde yarı final karşılaşmasında Amerika Birleşik Devletleri'yle karşı karşıya geldi.
ABD'nin Texas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan karşılaşmayı Filenin Sultanları 3-1 kazanarak adını finale yazdırmayı başardı.
Millilerimizin finalde Çin'le karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 17 Temmuz gecesi Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece saat sabaha karşı 01:30'da oynanacak.
1. Set: 25-21 (Türkiye)
2. Set: 25-14 (Türkiye)
3. Set: 26-24 (ABD)
4. Set: 27-25 (Türkiye)
ABD'nin Texas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan karşılaşmayı Filenin Sultanları 3-1 kazanarak adını finale yazdırmayı başardı.
Millilerimizin finalde Çin'le karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 17 Temmuz gecesi Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece saat sabaha karşı 01:30'da oynanacak.
1. Set: 25-21 (Türkiye)
2. Set: 25-14 (Türkiye)
3. Set: 26-24 (ABD)
4. Set: 27-25 (Türkiye)