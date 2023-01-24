Filenin Efeleri'nin maç programı belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki maç programı belirlendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail'in ev sahipliğinde 28 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda milliler, D Grubu'nda yer alacak.
Grup maçlarını İsrail'in başkenti Tel Aviv'de oynayacak millilerin, programı şu şekilde:
30 Ağustos Çarşamba:
Türkiye-Fransa
1 Eylül Cuma:
Türkiye-Romanya
2 Eylül Cumartesi:
Türkiye-Yunanistan
4 Eylül Pazartesi:
Türkiye-Portekiz
5 Eylül Salı:
Türkiye-İsrail
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail'in ev sahipliğinde 28 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda milliler, D Grubu'nda yer alacak.
Grup maçlarını İsrail'in başkenti Tel Aviv'de oynayacak millilerin, programı şu şekilde:
30 Ağustos Çarşamba:
Türkiye-Fransa
1 Eylül Cuma:
Türkiye-Romanya
2 Eylül Cumartesi:
Türkiye-Yunanistan
4 Eylül Pazartesi:
Türkiye-Portekiz
5 Eylül Salı:
Türkiye-İsrail
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