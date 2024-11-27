Fikret Orman: "Beşiktaş'ta başkan adayı çok"

Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, Hasan Arat'ın ayrılığı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Fikret Orman: 'Beşiktaş'ta başkan adayı çok'
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27 Kasım 2024 20:42
Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, Hasan Arat'ın istifası sonrası açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta son dönemde yaşanan ayrılıklar ve alınan kararlar, sonrası Fikret Orman adaylık açıklaması hakkında dikkat çekici sözler kullandı.

"BAŞKAN ADAYI ÇOK"

Orman, "Beşiktaş'ta şu anda kaotik bir durum var. Bu kaotik durum nereye gidecek, görmek lazım. Beşiktaş, başkan arıyorsa; Beşiktaş'ta başkan adayı çok. Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olduğu zaman, bir icraat yapılabilir." dedi.
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