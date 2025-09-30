30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
19:45
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
19:45
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

FIFA'dan flaş hamle: Puan silme cezası kalkıyor!

FIFA, futbolcu alacaklarına yönelik puan silme cezasını önümüzdeki yıldan itibaren kaldıracak.

calendar 30 Eylül 2025 12:17 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 12:19
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Türkiye'de özellikle Anadolu kulüplerinin ödemeler yüzünden çok karşılaştığı puan silme cezası önümüzdeki yıldan itibaren kaldırılacak.

FIFA, bu yaptırımın faydadan çok zarar getirdiğini düşünüyor. Yapılan yeni çalışmaya göre önümüzdeki sezondan itibaren futbolcu alacaklarına yönelik puan silme cezası verilmesi 'destekleyici yaptırımlarla' değiştirilecek. Henüz bu konuda yapılacak yeni uygulamalar konusunda bir netlik olmasa da ödemeleri en başından güvenceye alacak maddeler üzerine bazı kurallar getirilecek.

HUKUKİ&MALİ GÜVENCE VERİLECEK

Öncelikle sporcularla yapılan kontratlarda hukuki ve mali güvence şartları zorunlu koşulacak. Başkanlardan, yöneticilerden, devletten ve bankalardan teminat; mali güvence alınması gibi farklı yöntemler üzerinde çalışılıyor. Kulüplerin bu güvenceleri vermeden istediği rakamlarla yapacağı sözleşmelerin en başından engellenmesi hedefleniyor. FIFA'nın bir diğer amacı sportif rekabeti de sürdürebilmek. Özellikle ekonomisi küçük olan kulüplere açılan davaların maddi geri dönüşü neredeyse hiç olmuyor.


FEDERASYONLAR ŞİKAYET EDECEK

FIFA'nın idari işlemleri yapması yerine öncelikle ülke federasyonlarının gerekli uyarılarda bulunması ve ardından şikayetlerini yapması gerekecek. FIFA bu konuda düzenli raporlar isteyecek. Ödemeler konusunda sadece kulüpler değil federasyonlar da mesul tutulacak. Afrika takımlarıyla ilgili açılan sayısız dava var... Ekonomik olarak iflas eden ve puan silme cezalarıyla alt liglere gerileyen takımlar, ödemelerini yapamadan tarih olup gidiyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
