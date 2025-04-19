FIBA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın MVP'si Galatasaray'dan

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Haftanın Oyuncusu Galatasaray'dan James Palmer Jr. oldu.

Haber; Basın Bülteni, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın MVP'si Galatasaray'dan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Nisan 2025 13:27
Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) 2024‑25 sezonu çeyrek final ikinci maçının ardından, Galatasaray Dörtlü Final'e yükselirken haftanın oyuncusu da Galatasaray'dan James Palmer Jr. oldu. Daha önce Son 16 Turu'nun En Değerli Oyuncusu (MVP) olan Palmer Jr., taraftar oylamasında en yüksek oyu alarak haftanın oyuncusu oldu.

Galatasaray, çeyrek finalde ERA Nymburk'u deplasmanda 88‑76 mağlup ederek tarihinde ilk kez Dörtlü Final'e yükseldi. Palmer Jr., bu karşılaşmada 24 sayı kaydederken, 6 üçlük isabetiyle takımının hücum performansına katkı sağladı. 33 dakika sahada kalan Palmer ayrıca 7 ribaunt, 5 asist ve 2 top çalma istatistikleriyle oynayarak 27 verimlilik puanına ulaştı.

Palmer Jr., taraftar oylamasında La Laguna Tenerife'den Marcelinho Huertas ve Giorgi Shermadini, Unicaja'dan Kendrick Perry ve Nanterre 92'den William Howard'ı geride bırakarak oyların %79'unu aldı ve haftanın oyuncusu seçildi.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery