Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Brian Priske'nin ekibi Feyenoord evinde Lars Friis'in yönetimindeki Sparta Prag'ı 4-2 mağlup etti.



Feyenoord Stadyumu'nda oynanan maçta Feyenoord, Priske'nin eski takımı Sparta Prag karşısında 8. dakikada Gernot Trauner, 10. dakikada Igor Paixao, 30. dakikada Anis Hadj Moussa ve 63. dakikada Santiago Gimenez attı.



Sparta Prag'ın gollerin ise 43. dakikada Albion Rrahmani ve 79. dakikada Tomas Beelen kendi ağlarına gönderdi.



Bu sonuçla birlikte Feyenoord puanını 10'a yükseltirken, Sparta Prag 4 puanda kaldı.



Ligin 7. haftasında Feyenoord evinde Bayern Münih'i ağırlarken, Sparta Prag sahasında Inter ile karşılaşacak.



