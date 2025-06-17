Feyenoord'dan Gaoussou Diarra'ya 3.5 milyon euro!

Feyenoord, İstanbulspor forması giyen Gaoussou Diarra için transfer ısrarına devam ediyor.Hollanda'dan 1908nl'de yer alan habere göre, Feyenoord, 22 yaşındaki futbolcu için İstanbulspor'a 3.5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.Haberde, İstanbulspor başkanının yeşil ışık yakması halinde Feyenoord'un transferi tamamlamaya hazır olduğu yazıldı.Feyenoord'un, Diarra ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığı ve İstanbulspor'un da transfere onay vermesi halinde Malili futbolcunun 5 yıllık imza atacağı belirtildi.Diarra, İstanbulspor'un Feyenoord'dan gelen 3.5 milyon euro'luk teklifi kabul etmesi durumunda sarı-siyahlı takımın en pahalı satışı olarak tarihe geçecek.İstanbulspor'da geçen sezon 37 maçta süre bulan Diarra, 16 gol attı ve 2 asist yaptı.