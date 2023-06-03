Fethiye'de engelli sporcular, "Engelsiz Kulaçlar" etkinliğinde yarıştı

Engelsiz Kulaçlar Faik Torunoğulları Yüzme yarışında engelli sporcular mücadele etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fethiye'de engelli sporcular, 'Engelsiz Kulaçlar' etkinliğinde yarıştı
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03 Haziran 2023 17:40
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Engelsiz Kulaçlar Faik Torunoğulları Yüzme yarışında engelli sporcular mücadele etti.

İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) ve Saran Group tarafından, Fethiye Belediyesi ile Fethiye Otelciler Birliğinin desteklediği yarışlar, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Sea Horse Beach'te yapıldı.

Özel gereksinimli gençlerin topluma kazandırılması ve sporda fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla hayata geçirilen ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen etkinliğe, 36 engelli sporcu katıldı.

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran da engelli sporcularla kulaç attı.

Etkinliğin ardından katılımcılara Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Saran, madalya verdi.

İlçe Belediye Başkan Karaca, ilçede engelli bireyler için yapılan etkinliklerin her zaman destekçisi olduklarını söyledi.

Sadettin Saran ise geleneksel hale gelen "Engelsiz Kulaçlar" etkinliğini sürdüreceklerini belirterek, "İnşallah gelecek yıl daha çok katılım olur ve daha fazla kişiyi mutlu ederiz." dedi.

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