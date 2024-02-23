Fernando Santos'un Galatasaray planı!

Konyaspor galibiyetiyle moral depolayan Beşiktaş pazar günü deplasmanda son sıradaki İstanbulspor'la karşılaşacak. Kartal 28 Şubat Çarşamba günü ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'u konuk edecek.
8 İSİM KART SINIRINDA
iyah-beyazlı takımda İstanbulspor maçı öncesi tam 8 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Semih Kılıçsoy, Gedson Fernandes, Arthur Masuaku, Necip Uysal, Jonas Svensson, Daniel Amartey, Bakhtiyar Zaynutdinov ve Demir Ege kart görmeleri durumunda 3 Mart Pazar günü Galatasaray ile oynanacak dev derbide cezalı duruma düşecek.
BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM KULÜBE YOLCUSU
Teknik Direktör Fernando Santos'un hem kendileri için çok önemli olan kupa maçı hem de derbiyi düşünerek ceza sınırındaki bazı isimleri İstanbulspor karşılaşmasında yedek soyundurmanın planlarını yaptığı belirlendi. Portekizli hocanın özellikle Semih Kılıçsoy, Gedson Fernandes ve Arthur Masuaku'yu korumaya alabileceği öğrenildi.
Semih, Gedson ve Masuaku'yu kupa maçında ve derbide 11'de oynatmak isteyen Santos'un bu oyuncuları pazar günü kulübeye çekmenin hesaplarını yaptığı ifade edildi. Fernando Santos bu planını uygularsa İstanbulspor maçında Bakhtiyor, Salih ve Aboubakar'ın ilk 11'de yer alması bekleniyor.
8 İSİM KART SINIRINDA
iyah-beyazlı takımda İstanbulspor maçı öncesi tam 8 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Semih Kılıçsoy, Gedson Fernandes, Arthur Masuaku, Necip Uysal, Jonas Svensson, Daniel Amartey, Bakhtiyar Zaynutdinov ve Demir Ege kart görmeleri durumunda 3 Mart Pazar günü Galatasaray ile oynanacak dev derbide cezalı duruma düşecek.
BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM KULÜBE YOLCUSU
Teknik Direktör Fernando Santos'un hem kendileri için çok önemli olan kupa maçı hem de derbiyi düşünerek ceza sınırındaki bazı isimleri İstanbulspor karşılaşmasında yedek soyundurmanın planlarını yaptığı belirlendi. Portekizli hocanın özellikle Semih Kılıçsoy, Gedson Fernandes ve Arthur Masuaku'yu korumaya alabileceği öğrenildi.
Semih, Gedson ve Masuaku'yu kupa maçında ve derbide 11'de oynatmak isteyen Santos'un bu oyuncuları pazar günü kulübeye çekmenin hesaplarını yaptığı ifade edildi. Fernando Santos bu planını uygularsa İstanbulspor maçında Bakhtiyor, Salih ve Aboubakar'ın ilk 11'de yer alması bekleniyor.