Fernando Santos, ülkesinde gündem oldu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ın yeni teknik direktör Fernando Santos'un, siyah-beyazlı takımla ilk yenilgisini alması, ülkesi Portekiz'de geniş yankı buldu.

, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fernando Santos, ülkesinde gündem oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2024 09:45
Fernando Santos'un Beşiktaş'ın başında ilk yenilgisini alması, ülkesi Portekiz'de geniş yankı uyandırdı.

Portekiz'in Abola gazetesinde 'Teknik direktör Ivo Vieira'nın başında bulunduğu Pendikspor, Fernando Santos'u küçük düşürdü' başlığı atıldı.

Portekiz'den Correio de Manha'da 'Fernando Santos galibiyetlerin ardından Pendikspor deplasmanında ilk yenilgisini büyük bir darbeyle aldı' ifadeleri kullanıldı.

Portekiz'in bir başka önde gelen yayın organı O'Jogo'da 'Fernando Santos için son 13 yılın en ağır yenilgisi' başlığı atıldı ve 'Santos'un çalıştırdığı bir takım en son 2010'da Yunanistan Kupası'nda dört golle kaybetmişti' denildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery