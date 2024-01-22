Fernando Santos, ülkesinde gündem oldu!

Fernando Santos'un Beşiktaş'ın başında ilk yenilgisini alması, ülkesi Portekiz'de geniş yankı uyandırdı.
Portekiz'in Abola gazetesinde 'Teknik direktör Ivo Vieira'nın başında bulunduğu Pendikspor, Fernando Santos'u küçük düşürdü' başlığı atıldı.
Portekiz'den Correio de Manha'da 'Fernando Santos galibiyetlerin ardından Pendikspor deplasmanında ilk yenilgisini büyük bir darbeyle aldı' ifadeleri kullanıldı.
Portekiz'in bir başka önde gelen yayın organı O'Jogo'da 'Fernando Santos için son 13 yılın en ağır yenilgisi' başlığı atıldı ve 'Santos'un çalıştırdığı bir takım en son 2010'da Yunanistan Kupası'nda dört golle kaybetmişti' denildi.
Portekiz'in Abola gazetesinde 'Teknik direktör Ivo Vieira'nın başında bulunduğu Pendikspor, Fernando Santos'u küçük düşürdü' başlığı atıldı.
Portekiz'den Correio de Manha'da 'Fernando Santos galibiyetlerin ardından Pendikspor deplasmanında ilk yenilgisini büyük bir darbeyle aldı' ifadeleri kullanıldı.
Portekiz'in bir başka önde gelen yayın organı O'Jogo'da 'Fernando Santos için son 13 yılın en ağır yenilgisi' başlığı atıldı ve 'Santos'un çalıştırdığı bir takım en son 2010'da Yunanistan Kupası'nda dört golle kaybetmişti' denildi.