Fernando Muslera: 'Hak ederek kazanıyoruz'

Galatasaray'da 18. kupasını kazanan Fernando Muslera, Türkiye Kupası finalinin ardından açıklamalarda bulundu.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Uruguaylı kaleci "Takımı ve tüm çalışanları tebrik ederim. Galatasaray'da bir kupa daha kazandım. Büyük kaptan Bülent Korkmaz ile aynı sayıda kupa kaldırmak onur verici. Takımla gelen bir başarı. Günay Güvenç'i de kutlarım." dedi.
Kayserispor maçı hakkında konuşan Muslera "Önümüzdeki çok önemli bir maç var, belki de kulüp tarihine geçeceğiz. Ne kadar büyük bir takım olduğumuzu herkese de hissettirdik. Hak ederek kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Muslera ayrıca Türkçe olarak "Pazar günü inşallah 5. yıldızı alırız." dedi.
Uruguaylı kaleci "Takımı ve tüm çalışanları tebrik ederim. Galatasaray'da bir kupa daha kazandım. Büyük kaptan Bülent Korkmaz ile aynı sayıda kupa kaldırmak onur verici. Takımla gelen bir başarı. Günay Güvenç'i de kutlarım." dedi.
Kayserispor maçı hakkında konuşan Muslera "Önümüzdeki çok önemli bir maç var, belki de kulüp tarihine geçeceğiz. Ne kadar büyük bir takım olduğumuzu herkese de hissettirdik. Hak ederek kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Muslera ayrıca Türkçe olarak "Pazar günü inşallah 5. yıldızı alırız." dedi.