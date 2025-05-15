14 Mayıs
Trabzonspor-Galatasaray
0-3
14 Mayıs
Alaves-Valencia
1-0
14 Mayıs
Villarreal-Leganes
3-0
14 Mayıs
Real Madrid-Mallorca
2-1
14 Mayıs
PSV Eindhoven-Heracles
4-1
14 Mayıs
Willem-PEC Zwolle
1-2
14 Mayıs
NEC Nijmegen-NAC Breda
3-0
14 Mayıs
Go Ahead Eagles-SC Heerenveen
1-0
14 Mayıs
Feyenoord-RKC Waalwijk
2-0
14 Mayıs
FC Utrecht-S. Rotterdam
1-1
14 Mayıs
FC Twente-Alkmaar
2-3
14 Mayıs
FC Groningen-Ajax
2-2
14 Mayıs
Almere-Fortuna Sittard
1-1

Fernando Muslera: "Hak ederek kazanıyoruz"

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Fernando Muslera, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

calendar 15 Mayıs 2025 00:12 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 00:13
Haber: Sporx.com
Fernando Muslera: 'Hak ederek kazanıyoruz'
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Galatasaray'da 18. kupasını kazanan Fernando Muslera, Türkiye Kupası finalinin ardından açıklamalarda bulundu.

Uruguaylı kaleci "Takımı ve tüm çalışanları tebrik ederim. Galatasaray'da bir kupa daha kazandım. Büyük kaptan Bülent Korkmaz ile aynı sayıda kupa kaldırmak onur verici. Takımla gelen bir başarı. Günay Güvenç'i de kutlarım." dedi.

Kayserispor maçı hakkında konuşan Muslera "Önümüzdeki çok önemli bir maç var, belki de kulüp tarihine geçeceğiz. Ne kadar büyük bir takım olduğumuzu herkese de hissettirdik. Hak ederek kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Muslera ayrıca Türkçe olarak "Pazar günü inşallah 5. yıldızı alırız." dedi.

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