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Fernando: "Domagoj Vida saygısızlık yaptı"

Hırvatistan Milli Takımı ve Beşiktaş'ın stoperi Domagoj Vida ile ilgili olarak Rusya'da çarpıcı bir açıklama yapıldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fernando: 'Domagoj Vida saygısızlık yaptı'
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24 Temmuz 2018 15:31
Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, Hırvatistan'ın Rusya'yı elediği Dünya Kupası çeyrek final maçının ardından Domagoj Vida'nın yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Domagoj Vida, Rusya eledikleri maçın ardından "Yaşasın Ukrayna!" videosuyla bir anda gündem oldu. Rusların tepkisini alan Vida için FIFA soruşturma açtı ancak Hırvat futbolcuya ceza gelmedi. Bu olayın ardından da Vida, Rus halkından özür diledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Fernando, "Yaşananları okudum. Vida'nın böyle bir şey söylemesine gerek yoktu. Evet, Rusya'nın yendin ama neden bunlar oldu? Bana göre Vida, saygısızlık yaptı." diye konuştu.

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