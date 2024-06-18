Fermin Lopez'den sözleşme yanıtı

Barcelona'nın genç yıldızı Fermin Lopez, Mundo Deportivo'ya açıklamalarda bulundu.



Kulüple yeni sözleşmesinin gündeme geldiği hatırlatılan 21 yaşındaki futbolcu, "Umarım bu gerçekleşir. Barcelona, çocukluğumdan bu yana hayalini kurduğum bir kulüp. Umarım Barcelona'da uzun yıllar geçirebilirim." dedi.



Katalan ekibinin yeni teknik direktörü Hansi Flick ile ilgili soruya da yanıt veren genç oyuncu, "Onun henüz şahsen tanışmadım. Takımlarına bakarak onun harika bir teknik direktör olduğunu ve bu sezon şampiyonluk mücadelesi vermemize yardımcı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.



Fermin Lopez'in Barcelona ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



Katalan ekibinin alt yapısında yetişen Lopez, A Takım'da çıktığı 32 maçta 11 gol attı ve 1 asist yaptı.





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