Ferdi Kadıoğlu: 'Taraftarlarımızdan özür diliyoruz'

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan derbide sahasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin kanat oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Ferdi, "Büyük bir hayal kırkılığı yaşıyoruz. Bu sonuçtan dolayı taraftarlarımızdan da özür diliyoruz. En iyi şekilde geri dönmek için çabalayacağız. Taraftarımızdan tekrar özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.





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