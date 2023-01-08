Ferdi Kadıoğlu: "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz"

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray derbisinde alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Ferdi Kadıoğlu: 'Taraftarlarımızdan özür diliyoruz'
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08 Ocak 2023 22:55
Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan derbide sahasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin kanat oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Ferdi, "Büyük bir hayal kırkılığı yaşıyoruz. Bu sonuçtan dolayı taraftarlarımızdan da özür diliyoruz. En iyi şekilde geri dönmek için çabalayacağız. Taraftarımızdan tekrar özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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