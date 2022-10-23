Ferdi Kadıoğlu'ndan sakatlık açıklaması

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada gösterdiği performansla beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu, maçına ardından FB TV'ye açıklamalarda bulundu.



Maça iyi hazırlandıklarını söyleyen Ferdi, "Açıkçası bizim için kolay bir maç yok ve bu maç da o zor maçlardan biriydi ancak iyi hazırlanmıştık. İyi bir taktikle sahadaydık ve sonradan giren arkadaşlarımız çok iyi performans verdi. Şu an itibarıyla ve böyle devam etmemiz gerekiyor. Perşembe günü de Rennes'e karşı zor bir maç oynayacağız. Avrupa Ligi'nde lider olmak istiyoruz. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum." dedi. Takımın ligde 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalamasının kendilerini nasıl etkilediği sorusunu yanıtlayan Ferdi Kadıoğlu, "Oynadığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Perşembe günü Rennes ile yine büyük bir sınavımız olacak. O maçı da sonraki maçları da kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Maçın son bölümünde değişiklik istemesi sebebiyle fiziksel durumunun nasıl olduğu sorulması üzerine Ferdi, "Büyük bir problemim yok. Maçın o anında bir yorgunluğa bağlı bir kramp hissettim ve değişiklik istedim. Şu anda gayet iyiyim." diyerek sözlerini noktaladı.





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