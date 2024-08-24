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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir." denildi.

İNGİLTERE'YE GİTTİ!

Oyuncu ile daha önce el sıkışan Brighton, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Ferdi Kadıoğlu, bu akşam saat 20.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Londra'ya gitti. Başarılı futbolcunun, TSİ ile 00.30'da İngiltere'de olması bekleniyor.

Milli oyuncu, sağlık kontrollerinden geçti ve İngiliz ekibiyle 5+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Ferdi, Brighton'dan yıllık 3.5 milyon euro kazanacak.