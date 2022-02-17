UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Çekya ekibi Slavia Prag karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Slavia Prag 3-2'lik skorla kazandı.



Slavia Prag, ilk yarıyı 45. dakikada Ibrahim Traore'nin golüyle önde kapattı.



Fenerbahçe, 58. dakikada Ferdi'nin asisti Dimitris Pelkas'ın golüyle eşitliği sağladı.



Savunmanın büyük hatası sonrası Slavia Prag, 62. dakikada Oscar Dorley ile öne geçti. Bu golden yalnızca 2 dakika sonra, 64'te Ondrej Lingr maçın skorunu belirledi.



Ferdi Kadıoğlu, 83. dakikada ceza sahası dışından attığı golle Fenerbahçe'nin tur umutlarını korudu. Bu golde asisti 16 yaşındaki Arda Güler yaptı.



2007'deki AZ Alkmaar maçından bu yana ilk kez Kadıköy'deki bir Avrupa eleme maçında 3 gol yiyen Fenerbahçe, rövanş mücadelesine 24 Şubat'ta Prag'ta çıkacak.



FENERBAHÇE'DE TEK ZORUNLU DEĞİŞİKLİK



UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda Çekya'nın Slavia Prag takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Giresunspor maçının kadrosuna göre ilk 11'inde zorunlu tek değişikliğe gitti.



Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada UEFA kadrosuna dahil edilmeyen Diego Rossi'nin yerine Dimitris Pelkas'ı tercih etti.



Kartal, Slavia Prag karşısında kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsü Nazım Sangare, Kim Min-jae, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'dan oluştu. Orta sahada Jose Sosa, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş'a şans veren Kartal, gol yollarında kanatlarda Dimitris Pelkas ve Bright Osayi-Samuel'e, ileri uçta ise Enner Valencia'ya güvendi.



Sarı-lacivertlilerde, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Ozan Tufan, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Ruhan Arda Aksoy, Arda Güler, Marcel Tisserand, Erkan Arda Çağdaş ve Bora Çuha ise Kartal'dan şans bekledi.



İSMAİL KARTAL'IN İLK AVRUPA MAÇI



Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, teknik adamlık kariyerinde ilk Avrupa maçına çıktı.



Sarı-lacivertliler ile daha önce Avrupa'da birçok deneyim yaşayan ancak o zaman antrenör olarak görev yapan Kartal, teknik direktör olarak ise ilk heyecanını yaşadı.



FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci Çekya temsilcisi karşısında kadroya dahil edilmedi. Bu isimlerin yanı sıra Burak Kapacak, Diego Rossi ve Miguel Crespo ise UEFA kadrosuna bildirilmemişti.



SERDAR DURSUN MASKEYLE ÇIKTI



Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, Slavia Prag karşısında maskeyle kadroya dahil edildi.



Sarı-lacivertlilerin GZT Giresunspor ile geçtiğimiz günlerde oynadığı karşılaşmada elmacık kemiğinde kırık meydana gelen ve ameliyat edilen Serdar, beklenilenden çok daha kısa bir sürede takıma katıldı.



Son antrenmanda takımla çalışan tecrübeli golcü, Slavia Prag maçının kadrosunda da yer aldı.



MESUT VE SERDAR AZİZ KADRODA YOK



Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Slavia Prag maçında kadroya alınmadı. Sakatlık ve hastalık sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan tecrübeli oyuncu, son idmanda takımdan ayrı salonda çalışmıştı.



Fenerbahçe'nin milli stoperi Serdar Aziz, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. Karşılaşma öncesinde kadroda olması beklenen tecrübeli savunmacının, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı öğrenildi.



Fenerbahçe'nin milli orta sahası Ozan Tufan, Slavia Prag karşısında kadroya dahil edildi. Son lig maçında tedbir amaçlı yer almayan Ozan, hastalığı sebebiyle de birkaç idmana çıkamamıştı. Ozan maç öncesi son idmanda ise takımla çalışmıştı.



TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ



Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag maçına ilgi göstermedi.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.



ALTYAPIDAN 5 İSİM KADRODA



Fenerbahçe'de Slavia Prag karşısında altyapıdan 5 isim kadroya dahil edildi.



Sakatlık ve hastalık sebebiyle 8 oyuncusundan yoksun sarı-lacivertlilerde, kulübeyi ağırlıklı altyapı oyuncuları oluşturdu.



Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin (18), Ruha Arda Aksoy (18), Arda Güler (16), Erkan Arda Çağdaş (18) ve Bora Çuha (18) İsmail Kartal'dan şans bekledi.



FENERBAHÇE POZİSYONLA BAŞLADI



Temsilcimiz Fenerbahçe, mücadeleye topa sahip olarak başladı ancak Slavia Prag'ın orta ve ön alandaki agresif presi nedeniyle sarı lacivertli futbolcular savunmadan çıkışlarda uzun paslar yapmak zorunda kaldı.



Maçtaki ilk tehlikeli atağı 6. dakikada Fenerbahçe yakaladı. 3'e 2 pozisyonda Enner Valencia, ceza sahası içine pasını etkili aktaramayınca olası bir golden olundu.



ÜST ÜSTE SLAVIA PRAG POZİSYONLARI



Bu pozisyonun ardından Slavia Prag, ön alanda kaptığı toplarla üst üste 3 pozisyona girdi. Çek takımının oyuncularının etkisiz vuruşları nedeniyle bu süreçteki tehlikeli ataklar golsüz geçildi.



Fenerbahçe, maçtaki 2. tehlikeli atağını 29. dakikada düzenledi. Mert Hakan'ın pasında Pelkas, altıpasın solundan vuruşunu yaptı ancak şut yandan auta gitti.



DEVRE BİTERKEN GOLÜ BULDULAR



Maçtaki gol perdesini 45. dakikada Slavia Prag açtı.



Plavsic'in ceza alanı hemen içinden yaptığı vuruşta yan kale direğinden dönen topu Ibrahim Traore, altıpas önünde uygun durumda ağlara gönderdi.



Slavia Prag, bu golle birlikte ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



FENERBAHÇE BASKIYLA BAŞLADI, GOLÜ BULDU



Fenerbahçe'de sakatlanan Kim Min-Jae, 46. dakikada Marcel Tisserand'ın yerine oyuna dahil oldu. Slavia Prag'da ise Plavsic'in yerine Ondrej Lingr oyuna dahil oldu.



İkinci yarının başında Fenerbahçe, beraberlik golü için baskı kurmaya başladı. 54'de Valencia, sağdan ceza alanına girdi ve şutu direkte patladı.



Üst üste yapılan ataklar sonrası Fenerbahçe, Ferdi'nin bireysel yeteneğinin büyük rol oynadığı pozisyonda eşitliği yakaladı.



Sol kanatta Ferdi, rakiplerini çalımlayıp ceza alanı içine girdi. Ferdi'nin yerden pasında Pelkas, sol ayağıyla bekletmeden vuruşunu yaptı ve topu kaleci Ales Mandous'un solundan ağlarla buluşturdu.



3 DAKİKA, 2 HATA, 2 GOL!



Fenerbahçe morallendiği ve galibiyet golü için bastırdığı dakikalarda üst üste hatalarla kalesinde iki gol gördü.



62. dakikada Szalai'nin Altay'ın alacağı topta araya girmesi sonrası top Dorley'nin önüne düştü ve Slavia Praglı oyuncu ceza sahası dışından takımını öne geçirdi.



Yalnızca 2 dakika sonra Osayi-Samuel'in kaptırdığı top sonrası Slavia kontra geldi ve Lingr ile skoru 3-1'e taşıdı.



ARDA GÜLER VE FERDİ KADIOĞLU İLE UMUT!



Slavia Prag, 3-1'den sonra ön ve orta alandaki agresif presinden vazgeçerek yarı alanında beklemeye başladı. Fenerbahçe, farkı azaltmak için üst üste ataklar yapmaya başladı. Bu dakikalarda temsilcimizde değişiklikler de oldu. Valencia ve Zajc çıkarken Serdar ve Arda Güler oyuna dahil oldu.



16 yaşındaki Arda Güler bu dakikalarda gösterdiği performansla dikkat çekti.



Fenerbahçe, 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile umutlandı.



Sol kanattan Arda Güler'in yerden kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunu çekti. Savunmadan seken topu kaleci Mandous çelmek istedi fakat top ağlarla buluştu.



SON BASKI SONUÇ GETİRMEDİ



Fenerbahçe, kalan dakikalarda beraberlik golü için riskleri alarak oynamaya başladı. 5 dakika uzayan maçta Fenerbahçe, 3-2'lik mağlubiyetle sahadan ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



18. dakikada Slavia Prag gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Sor, Szalai'den sıyrıldıktan sonra süratle ceza sahasına girdi. Kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kalan Sor'un çaprazdan yaptığı vuruşta top auta gitti.

20. dakikada sağ kanattan rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Holes'in çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Altay'dan döndü. Dönen topu önünde bulan Holes'in yakın mesafeden bekletmeden yaptığı vuruşta top direk dibinden auta çıktı.

45. dakikada Slavia Prag öne geçti. Plavsic'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta top direkten döndü. Altıpasın gerisinde meşin yuvarlağı önünde bulan Traore'nin uygun durumda bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



54. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Pelkas'ın ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Valencia'nın sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında topu kontrol eden Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

58. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Sol kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra son çizgiye inen Ferdi Kadıoğlu, pasını Pelkas'a verdi. Yunan oyuncu, penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

62. dakikada Slavia Prag ikinci golü kaydetti. Ceza sahası çizgisi yakınında Szalai'nin uzaklaştırmak istediği top Dorley'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza yayının solundan çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.

64. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Osayi-Samuel'in orta sahada kaptırdığı topu kontrol eden Sor, meşin yuvarlağı sağdan hızla hareketlenen Lingr ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır'ın müdahalesi yeterli olmadı ve top filelerle buluştu: 1-3.

83. dakikada Fenerbahçe ikinci kez fileleri havalandırdı. Arda Güler'in soldan kullandığı kornerde ceza sahası dışında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza yayının solundan şutunu çıkardı. Slavia Prag savunmasına çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.



Stat: Ülker

Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Kim Min-jae (Dk. 46 Tisserand), Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş (Dk. 59 Ozan Tufan), Sosa, Osayi-Samuel, Zajc (Dk. 75 Arda Güler), Pelkas (Dk. 88 Berisha), Valencia (Dk. 74 Serdar Dursun)

Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Traore (Dk. 75 Samek), Sevcik, Plavsic (Dk. 46 Lingr), Schranz, Dorley (Dk. 80 Tecl), Sor, Olayinka

Goller: Dk. 45 Traore, Dk. 62 Dorley, Dk. 64 Lingr (Slavia Prag), Dk. 58 Pelkas, Dk. 83 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 7 Zajc, Dk. 61 Szalai (Fenerbahçe), Dk. 52 Dorley (Slavia Prag)





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