Ferdi Kadıoğlu için Brighton'dan 35 milyon euroluk teklif!

Brighton, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte yaklaşık 35 milyon euro teklif etti. İşte haberin detayları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ferdi Kadıoğlu için Brighton'dan 35 milyon euroluk teklif!
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08 Ağustos 2024 11:53
Fenerbahçe'de performansıyla dev kulüpleri peşine takan Ferdi Kadıoğlu için sıcak bir gelişme yaşandı.

FERDİ İÇİN DEV TEKLİF

İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton, Ferdi Kadıoğlu için dev bir teklif yaptı.

İngiliz ekibinin, Fenerbahçe'nin kapısını bonuslarla birlikte toplam 35 milyon euroya çaldığı ortaya çıktı.

F.BAHÇE'NİN CEVABINI BEKLİYOR

Brighton, Sarı lacivertli takımın teklife vereceği cevabı beklemeye geçti.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye 2018 yılında imza atan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 199 maçta 17 gol attı ve 22 asist yaptı.

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