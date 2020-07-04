Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı karşılaşmaya Ferdi Kadıoğlu damga vurdu. Sarı-lacivertlilerin iç sahada oynadığı maçın ilk yarısında iki gol atan Ferdi Kadıoğlu en çok konuşulan isim oldu.Ferdi Kadıoğlu'nun performansını yorumlayan eski hakem Erman Toroğlu "Ferdi Kadıoğlu çıktı oynuyor, iyi işler yapıyor. Bu çocuğu yok saydılar, bu çocuk isyan ediyordu. 'Oynatmayacaksanız' gidiyim' diyordu. Çocuk bu takımda oynayabileceğini söylüyordu. Ersun Yanal da ileride olacağını söylüyordu. Oynat, ne kaybedersin?" dedi.Erman Toroğlu ayrıca "Ferdi Kadıoğlu doğru işler yapmış, hakkını istemiş, şimdi de hakkını almış. Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında oynamış, bir adamı orada boşuna oynatmazlar. Çocukta kumaş var." ifadelerini kullandı.