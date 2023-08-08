Fenerium'un yeni mağazası, İstanbul Havalimanı'nda açıldı

Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul Havalimanı'nda açılan yeni Fenerium mağazası için tören düzenledi.
Açılış törenine Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Fenerium Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Fenerium Genel Müdürü Bahadır Baştüzel, İGA İstanbul Havalimanı Genel Müdürü Kadri Samsunlu ile Havalimanı Şehri ve Kiralama Alanları Direktörü Halil Anasoy katıldı.
Fenerbahçeli yöneticiler, şubenin açılışını yaptıktan sonra mağazada incelemelerde bulundu.
Açılış törenine Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Fenerium Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Fenerium Genel Müdürü Bahadır Baştüzel, İGA İstanbul Havalimanı Genel Müdürü Kadri Samsunlu ile Havalimanı Şehri ve Kiralama Alanları Direktörü Halil Anasoy katıldı.
Fenerbahçeli yöneticiler, şubenin açılışını yaptıktan sonra mağazada incelemelerde bulundu.