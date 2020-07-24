Fenerbahçe'nin yeni 10'u: Bakasetas!

Hücuma dönük orta saha arayan Fenerbahçe, Alanyaspor'un Yunan 10 numarası Tasos Bakasetas'ı gündemine aldı.



Bakasetas'ın Akdeniz ekibiyle sözleşmesi 2022'de sona eriyor. Alanyaspor'un başarısında kilit rol oynayan 27 yaşındaki futbolcu için sezon bitiminde Alanyaspor ile temasa geçilecek. Sarı-lacivertliler Bakasetas transferini bonservis ve oyuncu takasıyla bitirmeyi hedefliyor.



Bulut önerdi



Bakasetas bu sezon Alanyaspor formasıyla ligde 8 gol ve 4 asistle mücadele etti. Alanyaspor'un Bakasetas için 5 milyon avro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Serie A ekiplerinden Fiorentina da Yunan oyuncuyu transfer etmek istiyor.



Önümüzdeki sezon takımın başına geçeceği konuşulan Erol Bulut'un, Bakasetas için sarı-lacivertlilere öneride bulunduğu öğrenildi.



Bakasetas'ın adı Galatasaray ile de anılıyordu.



